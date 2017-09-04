مصر تدين التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية

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أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية.

وأعربت مصر عن قلقها البالغ من عدم التزام كوريا الشمالية بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإجرائها تجربتها النووية السادسة، بما يمثل تهديدا للأمن الإقليمي في منطقة شرق آسيا، فضلا عما يمثله من إضعاف لمنظومة منع الانتشار النووي، التي تعد معاهدة عدم الانتشار النووي قاعدتها الأساسية.

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ودعت مصر إلى ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي، وما تنص عليه من التسوية السلمية للنزاعات الدولية وحسن الجوار، مبدية قلقها البالغ من استمرار حالة التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، بما يزيد من حدة التوتر وسباق التسلح وعدم الاستقرار في المنطقة.