والدة ضحية حضان جمعية مستقبل مطوبس تحررًا محضرًا.. والأخير يرد

التحرير

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حررت وفاء محمود أبوطبيخ، والدة الطفل يوسف أبوالخير، محضرًا يحمل رقم 8357 إداري مركز مطوبس لسنة 2017، ضد حضانة خاصة للأطفال وتدعي "جمعية مستقبل مطوبس"، التابعة لإحدى الجمعيات الأهلية الخيرية بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، تتهمها بالتسبب في وفاة نجلها ذو الـ8 أشهر بسبب الإهمال وعدم توفير الرعاية اللازمة.

وأكدت والدة الطفل في تصريحات لـ"التحرير" أنها ستعمل على تصعيد الأمر وجعلها قضية رأي عام لكي يتخذ المسئولين إجراءات رادعة ضد هذه الحضانات والتي تعد مقبرة للطفل وليست دور رعاية، وحتى لا يقع طفلًا آخر ضحية الإهمال، مشيرة إلى أنها قدمت أيضًا شكوى للنائب العام للتحقيق في الأمر.

وأضافت "أبوطبيخ" أن ماحدث مع طفلها يرقى إلى جريمة قتل، وأنها اتهمت المركز في بلاغها بالتسبب المباشر في وفاة الطفل نتيجة الإهمال مماد أدى إلى إصابته بتضخم في الكبد والرئة وأيضًا الصدمة القلبية بعد إصابته بميكروب نتيجة عدم النظافة مما أدى إلى مصرعه على الفور.

من جهة أخرى فقد أصدر الحضَان المذكور بيانًا للرد على الاتهامات الموجهة إليه وهذا نص رده: "إنه في يوم 13 أغسطس 2017 تم دخول الطفل يوسف في حالة سيئة، محولًا من مستشفى برشيد بسيارة الإسعاف ولحظة وصول الطفل كانت ضربات القلب بطيئة مع توقف التنفس Arrested، و تم التعامل فورًا مع الحالة، و تم عمل إنعاش للقلب والرئة إلى أن عادت ضربات القلب للمعدل الطبيعي، ووضع الطفل على جهاز التنفس الصناعي، و الطفل مبتسر ناقص النمو حيث أنه مولود بالشهر الثامن ٣٥ أسبوع والطفل مولود بالتهاب رئوي تم تشخصيه بالأشعة خلال فترة حجزه في مستشفى رشيد، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي ثم تم فصله من على جهاز التنفس الصناعي إلى أكسجين عادي nasal ثم ساءت حالته، بعد ذلك تم عمل إشاعة أخرى تبين منها أن الرئة اليمنى مقفولة collapused فتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي مرة أخرى، وبعد ذلك تم فصله مرة أخرى إلى أكسجين عادي".

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وتابع "أنه أثناء تواجد الطفل في الحضانة ونظرا لضعف الأوردة تم تركيب وريد مركزي لكي يتلقى من خلاله الأدوية والمحاليل اللازمة كانت حالة الطفل آنذاك غير مستقرة على الاطلاق - حيث حدث callapase للرئة اليسرى أيضًا تم التعامل مع الطفل وفق المعايير الطبية السليمة، ولكن سبب الوفاة هو حدوث long callapase وتكرر نتيجة الالتهاب الرئوي الموجود منذ الولادة، كما أن الرئة للطفل في عمر ٣٥ أسبوع الشهر الثامن لم تكن قد اكتملت الاكتمال السليم وهذا يؤدي لحدوث مضاعفات تؤدي للوفاة".

وكان "التحرير" قد انفرد أمس الأحد، بنشر تفاصيل واقعة وفاة الطفل يوسف أبوالخير في حضان مطوبس نتيجة الإهمال وعدم العناية - وذلك حسبما أكدا والدا الطفل.

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