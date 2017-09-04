السيسي في «البريكس»: حققنا نسبة نمو 4.3%.. ونحاول السيطرة على التضخم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدول تتعامل بجدية مع الأزمات الاقتصادية المزمنة، من خلال اعتماد إصلاحات اقتصادية وفق رؤية مصرية، تمثل استراتيجية البلاد عام 2030، وكذلك أجندة أفريقيا 2063 وفق أهداف وطنية خالصة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بقمة بريكس المنعقدة في الصين، أن التعامل مع الأزمات وفق الرؤية المصرية نتج عنه تحسن في مجمل الأداء بالاقتصاد المصري، لتبلغ نسبة نموه في يوليو 2017 حوالي 4.3%.

وذكر أن حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وصل 36 مليار دولار، وتحاول مصر السيطرة على معدلات التضخم وتخفيضه لرقم أحادي، والعمل على خفض عجز الموازنة لأقل من 10% من إجمالى الناتج القومي.

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وأعلن الرئيس عن قرب إطلاق مشروعات كبرى تستهدف قطاع السياحة، موضحا: "نعمل لصالح شعوبنا لتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

أعرب عن سعادته بالمشاركة فى تجمع البريكس، مشيرا إلى أن مصر تحارب الإرهاب بكافة صوره، ما أعاد الاستقرار والأمن إلى مصر.

وتابع أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا فى القترة الأخيرة، لافتا إلى أن الشعب المصري أثبت وعيه لحجم التحدي الاقتصادي.