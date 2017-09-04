أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

السيسي في «البريكس»: حققنا نسبة نمو 4.3%.. ونحاول السيطرة على التضخم

Google+ Print
السيسي في «البريكس»: حققنا نسبة نمو 4.3%.. ونحاول السيطرة على التضخم السيسي في «البريكس»: حققنا نسبة نمو 4.3%.. ونحاول السيطرة على التضخم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الرئيس عبد الفتاح إن الدول تتعامل بجدية مع الأزمات الاقتصادية المزمنة، من خلال اعتماد إصلاحات اقتصادية وفق رؤية مصرية، تمثل استراتيجية البلاد عام 2030، وكذلك أجندة أفريقيا 2063 وفق أهداف وطنية خالصة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بقمة بريكس المنعقدة في الصين، أن التعامل مع الأزمات وفق الرؤية المصرية نتج عنه تحسن في مجمل الأداء بالاقتصاد المصري، لتبلغ نسبة نموه في يوليو 2017 حوالي 4.3%.

وذكر أن حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وصل 36 مليار دولار، وتحاول السيطرة على معدلات التضخم وتخفيضه لرقم أحادي، والعمل على خفض عجز الموازنة لأقل من 10% من إجمالى الناتج القومي.

شاهد أيضا

وأعلن الرئيس عن قرب إطلاق مشروعات كبرى تستهدف قطاع السياحة، موضحا: "نعمل لصالح شعوبنا لتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

أعرب عن سعادته بالمشاركة فى تجمع البريكس، مشيرا إلى أن مصر تحارب الإرهاب بكافة صوره، ما أعاد الاستقرار والأمن إلى مصر.

وتابع أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا فى القترة الأخيرة، لافتا إلى أن الشعب المصري أثبت وعيه لحجم التحدي الاقتصادي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |