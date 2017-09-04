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طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

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طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة لـ36 درجة مئوية بينما تبلغ درجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية.

وفيما يلي نستعرض درجات الحرارة المتوقعة على محافظات :

المحافظة الصغرى العظمى

القاهرة 24 35 

الاسكندرية 25 30

مطروح 20 30

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31 

العريش 22 32

رفح 21 31

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 36

رأس سدر 24 36

شرم الشيخ 28 36

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الغردقة 27 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 36

بنى سويف 23 36

المنيا 23 36

أسيوط 22 36

سوهاج 25 37

قنا 25 39

الأقصر 25 40

أسوان 25 40

أبو سمبل 24 39

الوادى الجديد 25 36

شلاتين 27 37 

 

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