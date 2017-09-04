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إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

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إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بأسوان إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

التحرير

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إصيب خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق - أسوان الزراعي أمام نركز إدفو شمال المحافظة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى آدفو لتلقي العلاج.

وكان اللواء فتح الله حسني، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من العميد مأمور مركز إدفو يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر - أسوان الزراعي، أمام مركز إدفو شمال أسوان، كان يستقلها عدد من الأشخاص، والذين كانوا قادمين من حفل زفاف. 

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وبانتقال القيادات الأمنية الى موقع الحادث تبين أنه أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة  وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحق

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التحرير

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