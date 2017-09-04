مصدر أمني: حادث استشهاد أمين شرطة بني سويف «بدافع الثأر»

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قال مصدر أمني، إن حادث استشهاد مساعد شرطة بطلقات نارية منذ ساعات في بني سويف "جنائي"، وأن الثأر من المجني عليه هو سبب الحادث.

وكان أمين شرطة بمركز تدريب قوات الأمن التابع لمديرية أمن بني سويف، استشهد عقب تعرضه لإطلاق نيران من قبل مجهولين، خلال استقلاله دراجته النارية في طريق عودته على طريق السعادنة حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف.

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وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، إخطارًا باستقبال مستشفى بني سويف العام، بوصول "حسان محمد عبد الغفار"، 54 سنة، مساعد شرطة بمركز تدريب قوات الأمن التابع لمديرية أمن بنى سويف، جثة هامدة، على إثر تعرضه لإطلاق نيران خلال قيادته لدارجته البخارية بطريق السعادنة حاجر بني سليمان التابعة لمركز بني سويف.

وتبين من المناظرة الأولى لجثة المتوفى تعرضه لثلاث طلقات بمنطقة البطن، وتم إيداعه مشرحة مستشفى بني سويف العام.