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رئيس جهاز "السادات": 17 سبتمبر.. بدء تسليم أراضي الإسكان المميز والاجتماعي بالقرعة

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مصراوي Masrawy

رئيس جهاز "السادات": 17 سبتمبر.. بدء تسليم أراضي الإسكان المميز والاجتماعي بالقرعة

10:15 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

جهاز تنمية مدينة السادات

كتبت- ندى الخولي:
صرح محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالمناطق السكنية (23 – 36)، السابق حجزها بالقرعة العلنية للإسكان المميز أواخر يوليو 2016، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمنطقة السكنية 25، السابق حجزها بالقرعة العلنية للإسكان الاجتماعي بتاريخ 8 أغسطس 2016، وذلك ابتداء من يوم الأحد 17 أغسطس الجاري، وحتى يوم الإثنين 16 أكتوبر المقبل.

وقال عبدالرحمن، في بيان اليوم الإثنين، إنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمنطقة سكنية 23، من 1 : 40، يوم الأحد 17/9/2017، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 18/9/2017، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 19/9/2017، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 20/9/2017، والقطع من 161 : 200، يوم الأحد 24/9/2017، والقطع من 201 : 240، يوم الإثنين 25/9/2017، والقطع من 241 : 288، يوم الثلاثاء 26/9/2017، وتم تخصيص يومي الأربعاء 27/9/2017، والخميس 28/9/2017، لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمنطقة سكنية 36، من 1 : 30، يوم الأحد 1/10/2017، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 2/10/2017، والقطع من 61 : 85، يوم الثلاثاء 3/10/2017، وتم تخصيص يوم الأربعاء 4/10/2017، لمن تخلف عن الاستلام.

وأشار عبدالرحمن، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة سكنية 25، من 1 : 40، يوم الأحد 8/10/2017، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 9/10/2017، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 10/10/2017، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 11/10/2017، والقطع من 161 : 203، يوم الخميس 12/10/2017، وتم تخصيص يومي الأحد 15/10/2017، والإثنين 16/10/2017، لمن تخلف عن الاستلام.

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مصراوي Masrawy

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