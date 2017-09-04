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النشرة المرورية.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى والجيزة

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مصراوي Masrawy

النشرة المرورية.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى والجيزة

10:09 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

النشرة المرورية.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى والجيزة

كتب- محمد الصاوي:
انتظمت الحركة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وانتظمت حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر، للقادم من مناطق الجيزة ومتجه لشرق القاهرة، وكذلك الأمر أعلى منطقة الشهيد حتى منزل رمسيس، وأيضًا أحجام بمطلع أكتوبر من العروبة، ومتجه لوسط البلد والجيزة بأعلى الوصلة المعلقة، وبمنزل محور النصر.

وشهد كوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، انتظام في حركة المركبات أعلى مناطق ، كما شهد ميدان مصطفى محمود انسياب في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو في ظل تواجد أمنى.

وانسابت الحركة المرورية في طريق جسر السويس، كما انطبق نفس الحال على محور سعد الدين الشاذلي.

كما ظهر انسياب محدود في حركة السيارات أعلى الدائري المتجه من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وكذلك الأمر فى الاتجاه العكسي، وشهد شارع فيصل والهرم وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة كثافات متحركة وسط متابعة رجال المرور للسيارات.

في حين تظهر بعض الكثافات المتقطعة بالطريق الدائري، مثل نفق السلام اتجاه القاهرة الجديدة ونزلة طريق -الإسكندرية الزراعي.
ويشهد محور 26 يوليو أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية في حركة السيارات وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين.

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