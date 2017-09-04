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للرجل.. أشهر 5 أكاذيب تقولها المرأة لك

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مصراوي Masrawy

للرجل.. أشهر 5 أكاذيب تقولها المرأة لك

10:00 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

للرجل.. أشهر 5 أكاذيب تقولها المرأة لك

للرجل.. أشهر 5 أكاذيب تقولها المرأة لك

كتبت- هاجر حاتم:

بالرغم من الاختلافات العديدة بين الرجل والمرأة، من بينها الكذب أو إخفاء بعض الأمور بين الشريكين، أو بمعنى آخر التجمل بالكذب، ببعض الجمل، إليك أشهرها، وفقًا لما نشره موقع love.allwomenstalk.

- لاتقلق أنا بخير

إياك عزيزي الرجل أن تصدق هذه الكذبة، خاصًة إن كان وجه زوجتك يحكي شيئًا آخر، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تتأكد بالفعل إذا كانت زوجتك بخير أم أنها تدعي ذلك.

-بالطبع أنا أحب عائلتك

حتى وإن كانت لاتعني هذا الأمر، أو لاتشعر بهذا الحب، فعلى الأقل إنها تحاول جاهدة لتكون العلاقة جيدة بينها وبين أهلك، لهذا تقبل هذه الجملة بصدر رحب.

- بالطبع يسعدني أن أطبخ مرة أخرى

حتى وإن قالتها والإبتسامة على وجهها، فالنساء بالرغم من حبهن للطبخ، لكن ذلك لا يعني أنهن يعشقن دخول المطبخ كل يوم.

-أنا لا أشعر بالغيرة

إذا قمت بعمل موقف ما، وشعرت زوجتك بالغيرة، وادعت غير ذلك، فلا بأس إن تقبلت وضعها، فكبريائها عزيزي الرجل يمنعها، في هذه الحالة عليك بمصالحتها فورًا.

- أنا جاهزة للخروج

وتلك هي الكذبة الأكبر في عمر النساء منذ ولادتهن، فلا تصدق أبدًا إمرأة تقول لك أنها انتهت من تحضير نفسها للخروج، فبعد هذه الجملة يمكنك إضافة بضع ساعات أخرى لتحدد توقيت خروكما الفعلي.

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