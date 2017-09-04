الرئيس الصيني يطالب أعضاء مجموعة "بريكس" بدفع التعاون الاقتصادي العملي بينهم

شيامن- (دب ا):

طالب الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الاثنين دول مجموعة"بريكس" بالعمل من أجل دفع التعاون الاقتصادي العملي فيما بينها.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" عن الرئيس الصيني قوله في كلمة أمام قمة بريكس في مدينة شيامن بجنوب شرقي الصين، إنه رغم الإنجازات التي حققتها المجموعة، إلا أنه لم يتم بعد إطلاق العنان لإمكانات التعاون التي تتمتع بها المجموعة على نحو كامل.

وأضاف أن الاستثمارات الخارجية لأعضاء بريكس الخمسة بلغ إجماليها 197 مليار دولار أمريكي في 2016، لكن 5.7 بالمئة منها فقط، يتم استثماره بين دول بريكس.

وأوضح شي أنه يتعين على دول المجموعة تعزيز تعاونها في قطاعات مثل التجارة والاستثمار والمجالات النقدية والمالية وفي تحقيق الترابط فيما بينها، إضافة إلى التنمية المستدامة والإبداع والتعاون الصناعي.

واستطرد شي قائلا إن الصين بصدد إطلاق خطة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتبادل بين دول بريكس، بقيمة تصل في المرحلة الأولى للخطة إلى 500 مليون يوان (حوالي 67 مليون دولار أمريكي)، من أجل تعزيز التواصل على صعيد السياسات والتعاون العملي في المجالات الاقتصادية والتجارية. بحسب شينخوا.

وتابع أن الصين تعتزم كذلك استثمار أربعة ملايين دولار لدعم مشاريع بنك التنمية الجديد لدول بريكس.

يشار إلى أن مجموعة "بريكس" تأسست بشكل رسمي في عام 2006 وتضم البرازيل وروسيا الهند والصين. وانضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة في 2010 . وهى الدول الاسرع نموا من الناحية الاقتصادية في العالم لتكون بمثابة ثقل مواز في النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب.

وتغطي المجموعة أكثر من 25% من مساحة الكرة الأرضية، ويعيش بدولها أكثر من 40% من سكان العالم، وتدر دول المجموعة 22.5 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2015.

وسيتضمن مؤتمر بريكس محادثات يوم غد الثلاثاء مع زعماء كل من مصر وغينيا والمكسيك وطاجيكستان وتايلاند ،الذين تمت دعوتهم بموجب خطة "بريكس بلاس"، التي قد تعني توسعة محتملة للمجموعة.