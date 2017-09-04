الأمم المتحدة: 87 الف من الروهينغا لجأوا من بورما إلى بنجلادش خلال 10 أيام
الأمم المتحدة: 87 الف من الروهينغا لجأوا من بورما إلى بنجلادش خلال 10 أيام
09:38 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017
لاجئون من الروهينغا يحملون امرأة مسنة من ولاية راخ
ميانمار – (أ ف ب):
أعلنت الأمم المتحدة الاثنين، أن 87 الف شخص معظمهم من الروهينغا المسلمين هربوا من أعمال العنف في بورما ولجأوا إلى بنجلادش المجاورة.
وأعلن مكتب التنسيق التابع للأمم المتحدة ان "87 الف شخص وصلوا منذ 25 أغسطس" من بورما التي تشهد أعمال عنف.
واندلع العنف بعدما هاجم متمردون من الروهينغا في 25 أغسطس نحو ثلاثين مركزا للشرطة تحت شعار الدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة. وعلى الإثر، بدأ الجيش البورمي عملية واسعة النطاق في هذه المنطقة النائية والفقيرة ما أجبر عشرات الآلاف على الفرار.
وتحدثت الأرقام السابقة التي نشرت السبت عن ستين ألف شخص معظمهم من الروهينغا فروا إلى بنجلادش.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
عشرات الإندونيسيين يتظاهرون احتجاجا على العنف ضد مسلمي الروهينجا
-
الأمم المتحدة: عدد مسلمي الروهينجا الفارين لبنجلاديش وصل إلى 73 ألفا
-
استمرار تدفق مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش
-
هيومان رايتس ووتش: حرق أكثر من 700 منزل لأقلية الروهينجا في ميانمار
إعلان
إعلان