الأمم المتحدة: 87 الف من الروهينغا لجأوا من بورما إلى بنجلادش خلال 10 أيام

لاجئون من الروهينغا يحملون امرأة مسنة من ولاية راخ



ميانمار – (أ ف ب):

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين، أن 87 الف شخص معظمهم من الروهينغا المسلمين هربوا من أعمال العنف في بورما ولجأوا إلى بنجلادش المجاورة.

وأعلن مكتب التنسيق التابع للأمم المتحدة ان "87 الف شخص وصلوا منذ 25 أغسطس" من بورما التي تشهد أعمال عنف.

واندلع العنف بعدما هاجم متمردون من الروهينغا في 25 أغسطس نحو ثلاثين مركزا للشرطة تحت شعار الدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة. وعلى الإثر، بدأ الجيش البورمي عملية واسعة النطاق في هذه المنطقة النائية والفقيرة ما أجبر عشرات الآلاف على الفرار.

وتحدثت الأرقام السابقة التي نشرت السبت عن ستين ألف شخص معظمهم من الروهينغا فروا إلى بنجلادش.