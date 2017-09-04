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تسرب مواد كيميائية عقب حادث في مصنع لمواد الطلاء بألمانيا

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مصراوي Masrawy

تسرب مواد كيميائية عقب حادث في مصنع لمواد الطلاء بألمانيا

09:36 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

تسرب مواد كيميائية عقب حادث في مصنع لمواد الطلاء بألمانيا

لانجنفلد (ألمانيا) - (د ب أ):

أطلقت قوات الإطفاء في مدينة لانجنفلد غربي ألمانيا تحذيرا رسميا من مخاطر انبعاث أدخنة ناجمة عن مواد كيميائية عقب وقوع حادث في مصنع لإنتاج مواد الطلاء.

وقالت قوات الإطفاء اليوم الاثنين إن السكان مطالبون بإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة، وكذلك أجهزة تكييف الهواء.

وبحسب البيانات، تسربت مواد كيميائية في المصنع في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن اثنتين من المواد الكيميائية تفاعلتا سويا وانتجتا ضبابا دخانيا.

ولم تحدد قوات الإطفاء حتى الآن موعدا لانتهاء التحذير الرسمي.

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