تسرب مواد كيميائية عقب حادث في مصنع لمواد الطلاء بألمانيا

لانجنفلد (ألمانيا) - (د ب أ):

أطلقت قوات الإطفاء في مدينة لانجنفلد غربي ألمانيا تحذيرا رسميا من مخاطر انبعاث أدخنة ناجمة عن مواد كيميائية عقب وقوع حادث في مصنع لإنتاج مواد الطلاء.

وقالت قوات الإطفاء اليوم الاثنين إن السكان مطالبون بإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة، وكذلك أجهزة تكييف الهواء.

وبحسب البيانات، تسربت مواد كيميائية في المصنع في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن اثنتين من المواد الكيميائية تفاعلتا سويا وانتجتا ضبابا دخانيا.

ولم تحدد قوات الإطفاء حتى الآن موعدا لانتهاء التحذير الرسمي.