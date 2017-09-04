أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

عشرات الإندونيسيين يتظاهرون احتجاجا على العنف ضد مسلمي الروهينجا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عشرات الإندونيسيين يتظاهرون احتجاجا على العنف ضد مسلمي الروهينجا

09:34 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

عشرات الإندونيسيين يتظاهرون احتجاجا على العنف ضد مسلمي الروهينجا

جاكرتا - (د ب أ):

تجمع عشرات الإندونيسيين خارج سفارة ميانمار اليوم الأثنين للاحتجاج على العنف الذي تمارسه ميانمار ضد أقلية الروهينجا.

ورفع المتظاهرون لافتات تصف قوات ميانمار "بالإرهابيين" وتطالب الجيوش المسلمة باتخاذ موقف لإنقاذ أفراد الروهينجا المسلمين.

وشاهد المئات من أفراد الشرطة المظاهرة دون تدخل.

ويذكر أن ما يقرب من 400 شخص قتلوا في هجمات وهجمات مضادة بين متمردي الروهينجا وقوات الأمن في ميانمار منذ أواخر الشهر الماضي.

وقد فر أكثر من 73 ألف من مسلمي الروهينجا لبنجلاديش للنجاة بحياتهم.

وكان رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو قد طالب ميانمار أمس بوقف إراقة الدماء.

وقال "أنا وشعب إندونيسيا ندين العنف في ولاية راخين في ميانمار".

وأضاف "العنف والأزمة الإنسانية يجب أن يتوقفا".

وكانت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي قد غادرت جاكرتا في طريقها لميانمار أمس الأحد للقاء مستشارة الدولة ووزيرة الخارجية أون سان سو تشي ومسؤولين أخرين لمناقشة الأزمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمم المتحدة: 87 الف من الروهينغا لجأوا من بورما إلى بنجلادش خلال

    أخبار

  • الأمم المتحدة: عدد مسلمي الروهينجا الفارين لبنجلاديش وصل إلى 73 ألفا

    أخبار

  • استمرار تدفق مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش

    أخبار

  • هيومان رايتس ووتش: حرق أكثر من 700 منزل لأقلية الروهينجا في ميانمار

    أخبار

إعلان

1fbbd5ecfc.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم