سعر الذهب اليوم الأثنين 4 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر

شيماء مصطفى

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.

بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 737 إلى 739 عيار 22 676 إلى 678 عيار 21 645 إلى 647 عيار 18 553 إلى 555 عيار 14 430 إلى 431 عيار 12 369 إلى 370 الاونصة 22,925 إلى 22,996 الجنيه الذهب 5,160 إلى 5,176 الكيلو 737,143 إلى 739,429

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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