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سعر الذهب اليوم الأثنين 4 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الأثنين 4 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الأثنين 4 سبتمبر 2017 بالصاغة فى مصر

شهدت الذهب خلال الفترة الماضية حالة من الاضطراب أثناء التعاملات في السوق المصرية، وظهر هذا في تذبذب ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات بالنسبة لجميع أعيرة الذهب، وجاء هذا نتيجة فقدان الجنيه المصري للكثير من قيمته مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري، و التي جعلت أسعار العملات الأجنبية تتضاعف قيمتها خلال التعاملات أمام الجنيه، وعلى الرغم من هذا إلا أن الكثير من المصريين يميلون إلى شراء الذهب لادخاره، فهو يحتفظ دائما بقيمتِه الشرائية.
بينما تشهد أسعار الذهب استقرَار خلال التعاملات في السوق اليوم، وبالرغم من هذا إلا أن السوق مازال يعاني من الركود بوجه عام، هذا بالرغم من ارتفاع معدلات الشراء في الفترة الحالية التي تمثل موسم للزواج والأجازات.

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 737 إلى 739
عيار 22 676 إلى 678
عيار 21 645 إلى 647
عيار 18 553 إلى 555
عيار 14 430 إلى 431
عيار 12 369 إلى 370
الاونصة 22,925 إلى 22,996
الجنيه الذهب 5,160 إلى 5,176
الكيلو 737,143 إلى 739,429

 

المصدر : 365

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