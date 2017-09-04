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قادة دول بريكس يشجبون بشدة تجربة بيونج يانج النووية الأخيرة

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مصراوي Masrawy

قادة دول بريكس يشجبون بشدة تجربة بيونج يانج النووية الأخيرة

09:29 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

قادة دول بريكس يشجبون بشدة تجربة بيونج يانج النووية الأخيرة

شيامن – (أ ش أ):

أعرب قادة دول بريكس للاقتصادات الأسرع نموا في العالم - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - عن شجبهم الشديد للتجربة النووية الأخيرة التي أجرتها .
وقالوا في "بيان شيامن" الذي صدر عن قمة بريكس التاسعة في مدينة شيامن الصينية اليوم الاثنين "إننا نعرب عن قلقنا العميق إزاء التوتر الحالي واستمرار المشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية طوال تلك الفترة الطويلة الماضية، ونؤكد أنه يجب تسويتها بالوسائل السلمية والحوار المباشر بين جميع الأطراف المعنية".

وترأس قمة بريكس الرئيس الصيني شى جين بينغ وحضرها قادة البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا.

ويأتي إعراب المجموعة عن إدانتها لتصرفات كوريا الشمالية الأخيرة بعد التجربة النووية السادسة لبيونج يانج حيث نجحت أمس الأحد في تفجير قنبلة هيدروجينية يمكن أن يتم حملها على صاروخ باليستي عابر للقارات.

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