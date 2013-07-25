الحركات الثورية بالوادى الجديد تستجيب للسيسى بمسيرات فى أحياء الخارجة

أعلنت القوى الثورية بالوادى الجديد، استجابتها لدعوة الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بالخروج للشوارع والميادين غدا الجمعة لتفويضه من أجل الحرب على الإرهاب، حيث قامت جبهة 30 يونيو بالمحافظة وحركات أولتراس أهلاوى وألتراس وحركة 6 إبريل وكلنا خالد سعيد والاشتراكيين الثوريين بالإعلان عن تنظيم مسيرتان تنطلق من عدة أحياء وتتوجه نحو ميدان البساتين والتجمع فيه لتأكيد تضامنهم مع خطاب السيسى وإعلان تفويضه رسميا فى حربه على الإرهاب.

وبتضمن خط سير المسيرات نقطة البداية من حى الشعلة وتضم شبابا من أحياء السبط والمجاهدين وعين الشيخ والشعلة والقلقان والتى تتوجه مباشرة نحو ميدان البساتين وتنطلق معها بالتزامن فى نفس التوقيت مسيرة أخرى تبدأ من حى الزهور وتضم شبابا من أحياء الزهور والأمل وميتالكو وأرض السلام والتى تتجه نحو ميدان البساتين مرورا بشارع جمال عبد الناصر والتى يشارك فيها عدد كبير من أبناء المحافظة ممن شاركوا بقوة فى مظاهرات 30 يوينو.