إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأحذية والملابس في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحبطت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد بالتعاون مع شرطة أمن الموانئ، فجر اليوم الاثنين، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأحذية والملابس الجاهزة غير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية.

وردت معلومات إلى إدارة منفذ الرسوة الجمركي ومباحث المنفذ مفادها اعتزام مستقلي السيارة نصف نقل رقم "12578 مرور بورسعيد"، قيادة المدعو "ح.م.أ" تهريب كميات من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية داخل جسم السيارة، وبوصول السيارة للمنفذ وتشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة لتفتيشها تبين وجود 180 زوج كوتشي أولادي و1900 زوج كوتشي أطفالي صناعة فيتنام، و95 سويتر أطفال مبطن، غير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية بالسيارة.

وقدرت القيمة للمضبوطات بمبلغ 309 ألف و50 جنيها، وقدر التعويض الجمركي بمبلغ 251 ألف و409 جنيهات، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة والمضبوطات.

حُرر محضر ضبط برقم 1655 لسنة 2017.