إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بأسوان

أسوان :إيهاب عمران

أصيب 8 أشخاص، صباح اليوم الاثنين، في حادث سير بالطريق الزراعى إدفو - أسوان، ونُقلوا إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد محمود عوض مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة 8 أشخاص عقب تعرضهم لحادث انقلاب ميكروباص في طريق مصر أسوان الزراعي بجوار قرية المفالسة التابعة لمركز ادفو،ونُقلوا إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم ومن بينهم طفلان، وثلاث حالات خطيرة من المقرر نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي

وبالكشف والمعاينة تبين أن معظم الحالات كسور وكدمات وجروح سطحى، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة .