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«التحرير» يستعرض 3 احتمالات لبلوغ الفراعنة كأس العالم

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«التحرير» يستعرض 3 احتمالات لبلوغ الفراعنة كأس العالم «التحرير» يستعرض 3 احتمالات لبلوغ الفراعنة كأس العالم

التحرير

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يواجه منتخب ، اختبارا صعبا ومهما، غدا الثلاثاء، عندما يستضيف أوغندا، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2018.

وانقلبت موازين المجموعة الخامسة، رأسًا على عقب، بعد تعادل الكونغو أمام غانا 1-1.

وتعتلي أوغندا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تأتي مصر في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وغانا في المركز الثالث برصيد نقطتين، وتقبع الكونغو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

وكان أحفاد الفراعنة قد تلقوا هزيمة 0-1 من الأوغندي الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وهناك 3 سيناريوهات من أجل تأهل منتخب مصر إلى المونديال، والتي نتحدث عنها  في التقرير التالي.

السيناريو الأول

يتطلب السيناريو الأول، فوز المنتخب المصري في مواجهتي أوغندا والكونغو المقبلتين، وحصد الست نقاط، حتى تزداد فرص تأهله لمونديال روسيا.

وفِي حالة تعادل أوغندا أمام غانا، فإن المنتخب المصري يصعد إلى مباشرة، دون الانتظار لمواجهة الجولة الأخيرة أمام غانا.

وسيكون ترتيب المجموعة وقتها:-

1- مصر 12 نقطة

2- أوغندا 8 نقاط

3- غانا 6 (في حالة الفوز على الكونغو)

4- الكونغو نقطة وحيدة

السيناريو الثاني

أما السيناريو الثاني، يتمثل في فوز أحفاد الفراعنة أيضًا على أوغندا والكونغو، لضمان نقاط المباراتين، ومن ثم تفوز غانا على أوغندا، الأمر الذي يمنح الفراعنة التأهل بشكل رسمي أيضًا.

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تأهل منتخب مصر إلى مونديال روسيا، سيتحدد بشكل كبير من خلال قدرة غانا على عدم زيادة رصيد المنتخب الأوغندي.

ووقتها يكون الترتيب كالآتي:-

1- مصر 12 نقطة

2- غانا 8 نقاط (في حالة الفوز على الكونغو)

3- أوغندا 7 نقاط

4- الكونغو نقطة وحيدة

السيناريو الثالث

يحتاج منتخب مصر للفوز على أوغندا والكونغو بفارق هدفين أو أكثر، للتفوق في المواجهات المباشرة في حالة تساوي النقاط وفارق الأهداف.

وبفرض فوز المنتخب الأوغندي على نظيريه الغاني والكونغولي، فإن المنتخب المصري يكفيه التعادل فقط أمام غانا في الجولة الأخيرة للتأهل عبر فارق الأهداف.

ووقتها يكون الترتيب كالآتي:-

مصر 13

أوغندا 13

غانا 6 (في حالة الفوز على الكونغو)

الكونغو نقطة وحيدة

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التحرير

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