محافظ دير الزور: الجيش سيصل المدينة "في غضون ساعات"

لندن - (بي بي سي):

قال محافظ مدينة دير الزور السورية، محمد إبراهيم سامرا، إن الجيش السوري سيصل إلى معسكر تابع له في المدينة وخاضع لحصار من تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية "في غضون ساعات".

وقال المحافظ في اتصال هاتفي مع "رويترز" إن دفاعات التنظيم المتشدد "تنهار" في المنطقة وإن بعض السكان خرجوا إلى الشوارع "للاحتفال بقدوم الجيش".

ويخضع أكثر من نصف المدينة لسيطرة التنظيم منذ عام 2014، إلا أن القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها شنت عمليات عسكرية منذ بداية العام في المناطق الشرقية الصحراوية، لمحاولة الوصول إلى دير الزور لطرد عناصر التنظيم منها.

وقال الإعلام الحربي المركزي، الذراع الإعلامية على تويتر لحزب الله اللبناني، إن الجيش السوري بات على مسافة 10 كيلومترات تقريبا من المعسكر الحكومي الذي يحاصره التنظيم عند الأطراف الغربية من المدينة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات عنيفة تدور بين القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر تنظيم الدولة من جانب آخر، على محاور واقعة في حي الرشدية بالمدينة، إثر هجوم من قبل التنظيم في محاولة لتحقيق تقدم في المنطقة، وسط قصف من قبل القوات الحكومية على محاور القتال.