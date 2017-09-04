بالصور: 200 شخص لإنقاذ طفل من بئر عميقة

كتبت-نرمين الجلاد:

استطاع فريق الإنقاذ من انتشال طفل علق في بئر عميقة، بعد عملية "بطولية" معقدة استغرقت 10 ساعات، وشارك فيها 200 شخص، كما جاء في موقع" سكاي نيوز".

ووقعت الحادثة في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، عندما اصطحب الجد حفيده للهو في الخارج، وأثناء قيادة الطفل لعبة على هيئة مركبة وقع في البئر الذي يبلغ عمقه 40 ، الي 50 مترا، وتبلغ قطر دائرته 20 سنتمترا.

في البداية سارع المنقذون إلى بث الأوكسجين في البئر للمحافظة على حياة الطفل وتفادي موته اختناقا كما أرسلوا له ماء وطعاما ليحافظ على طاقته وذلك بسبب طول عمليه الإنقاذ وتعقيدها ،وجلبت السلطات والديه اللذين ظلا يتحدثا معه من أجل إبقائه مستيقظا.

تمكن رجال الإطفاء من حفر حفرة عميقة تصل إلى 13 مترا قرب البئر، للوصول إلى مكان الطفل، واستخدموا أيضا الجرافات الضخمة ، لكن حدث انهيار طيني في المنطقة بسبب الطبيعة الجيولوجية للتربة في ذلك المكان.

وبعد محاولات عديدة استمرت منذ الصباح حتي المساء، تمكن فريق الإنقاذ من إلقاء حبالا لانتشال الطفل وتكللت العملية بالنجاح، ونقل الطفل لاحقا إلى المستشفى حيث أفيد بأنه في حالة جيدة.