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ترامب يهدد باستخدام السلاح النووي ضد كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

يهدد باستخدام السلاح النووي ضد

07:02 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

ترامب يهدد باستخدام السلاح النووي ضد كوريا الشمالية

صورة وزعتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لمناورات

واشنطن - (أ ف ب):

حذر البيت الأبيض، الأحد، كوريا الشمالية من أن واشنطن لن تتوانى عن استخدام كل إمكانياتها، بما في ذلك السلاح النووي، إذا ما واصل نظام كيم جونغ-أون تهديداته لواشنطن أو حلفائها.

وقال البيت الابيض إنه بعد التجربة النووية الاستفزازية التي أجرتها كوريا الشمالية الأحد تباحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في ما أعلنته بيونج يانج من أن التجربة كانت اختبارا لقنبلة هيدروجينية يمكن استخدمها رأسا حربية لصاروخ باليستي عابر للقارات.

وأوضحت الرئاسة الأمريكية في بيان أن "الرئيس ترامب جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الدفاع عن بلادنا واراضينا وحلفائنا بكل ما لدينا من امكانيات دبلوماسية وتقليدية ونووية".

وأضاف البيان أن "الزعيمين أدانا مواصلة كوريا الشمالية أنشطتها المزعزعة للاستقرار والاستفزازية، وأكدا الالتزامات الراسخة للبلدين في مجال الدفاع والتزما مواصلة التعاون الوثيق".

وقبيل ساعات من صدور هذا البيان هددت الولايات المتحدة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بـ"رد عسكري شامل" إذا ما هدد نظامه أراضيها أو أراضي حلفائها.

وأتى التهديد على لسان وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إثر مشاركته في اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي ترأسه ترامب في البيت الأبيض واستعرض خلاله تداعيات التجربة النووية الكورية الشمالية الأخيرة.

هذا المحتوى من

AFP

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