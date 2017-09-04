أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مصر تدين التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تدين التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية

06:56 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

مصر تدين التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية

القاهرة - (د ب أ):

أدانت مصر التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية، وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين.

وأعربت مصر، في البيان، عن قلقها البالغ من عدم التزام بقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وإجرائها تجربتها النووية السادسة، بما يمثل تهديدا للأمن الإقليمي في منطقة شرق آسيا، فضلا عما يمثله من أضعاف لمنظومة منع الانتشار النووي، والتي تعد معاهدة عدم الانتشار النووي قاعدتها الاساسية.

ودعت مصر إلي ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي، وما تنص عليه من التسوية السلمية للنزاعات الدولية وحسن الجوار، مبدية قلقها البالغ من استمرار حالة التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، بما يزيد من حدة التوتر وسباق التسلح وعدم الاستقرار في المنطقة.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أمس الاحد أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية يمكن حملها على صاروخ باليستي عابر للقارات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء الأسترالي: الزعيم الكوري الشمالي "متوحش وشرير"

    أخبار

  • سيول تجري مناورات صاروخية ردا على التجربة النووية لكوريا الشمالية

    أخبار

  • خيارات محدودة إزاء كوريا الشمالية والأولوية للعقوبات

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

إعلان

6b3c1c5e3f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية