مصر تدين التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية

القاهرة - (د ب أ):

أدانت مصر التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية، وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين.

وأعربت مصر، في البيان، عن قلقها البالغ من عدم التزام كوريا الشمالية بقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وإجرائها تجربتها النووية السادسة، بما يمثل تهديدا للأمن الإقليمي في منطقة شرق آسيا، فضلا عما يمثله من أضعاف لمنظومة منع الانتشار النووي، والتي تعد معاهدة عدم الانتشار النووي قاعدتها الاساسية.

ودعت مصر إلي ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي، وما تنص عليه من التسوية السلمية للنزاعات الدولية وحسن الجوار، مبدية قلقها البالغ من استمرار حالة التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، بما يزيد من حدة التوتر وسباق التسلح وعدم الاستقرار في المنطقة.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أمس الاحد أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية يمكن حملها على صاروخ باليستي عابر للقارات.