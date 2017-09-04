وزير السياحة يطمئن على أحوال الحجاج المصريين بالمشاعر المقدسة

مكة المكرمة - (أ ش أ):

أجرى وزير السياحة يحيى راشد اتصالاً هاتفيا ببعثة الحج السياحي للاطمئنان على أحوال الحجاج المصريين بصفة عامة وحجاج السياحة بصفة خاصة، بعد الحريق الذي نشب في أحد المخازن خارج نطاق المشاعر المقدسة بمنى.

وكان الدفاع المدني السعودي، قد أعلن عن السيطرة على حريق نشب في مستودع تخزين بمسالخ المعيصم، مؤكدا أن الحريق خارج نطاق المشاعر المقدسة، ولم تُسجل أي إصابات أو وفيات.

وقال رئيس بعثة الحج السياحي محمد شعلان، في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي السعودية، إنه أكد للوزير أن جميع الحجاج بخير ولا توجد أية إصابات أو مشكلات تذكر بينهم، مشيرا إلى أن جميع حجاج السياحة خاصة المتعجلين منهم وهم بنسبة كبيرة غادروا مخيمات منى وعادوا إلى مكة المكرمة بسلام.

وأضاف شعلان أنه أجرى اتصالات بالمسئولين بالمؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية لاستيضاح حقيقة الحريق، وتبين وفقاً لرواية المسئولين بالمؤسسة أن الحريق بعيدا عن المخيمات الموجودة بمنطقة المشاعر المقدسة بمنى، وأن قوات الدفاع المدني السعودي نجحت في إخماد الحريق سريعاً.

وأوضح أن الحريق وقع في المسالخ والمذابح بمنطقة المعيصم خارج نطاق بمنطقة المشاعر المقدسة بمنى.