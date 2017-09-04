رئيس الوزراء الأسترالي: الزعيم الكوري الشمالي "متوحش وشرير"

سيدني - (د ب أ):

وصف رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول اليوم الاثنين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون بأنه "متوحش وشرير"، مشيرا إلى أن الصين بإمكانها ان تفعل المزيد لوقف عدوانه.

وقال تيرنبول لهيئة الإذاعة الاسترالية (إيه.بى.سي) إنه إذا قطعت الصين إمدادات البترول عن كوريا الشمالية فان ذلك سيضع ضغوطا هائلة على نظام كيم.

وقال تيرنبول في كانبيرا "إن الصين تستطيع أن تفعل المزيد"، مضيفا انه يجري اطلاعه عن كثب على الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة.

وتابع "أن الصينيين يشعرون بالإحباط والفزع من سلوك كوريا الشمالية، إلا أن الصين لديها أكبر نفوذ، ومع النفوذ الأكبر تأتي المسؤولية الأكبر".

وأضاف "إنه في تلك اللحظة اختار كيم جونج اون مواجهة الصين وتحدي الصين وهذا يدعو الى رد صيني قوى".

وأشار تيرنبول إلى أن بكين يمكن أن تخفض أكثر العلاقات الاقتصادية مع بيونجيانج لممارسة مزيد من الضغوط لإنهاء تجاربها على الأسلحة النووية.

وردا على سؤال حول ما اذا كان يعتبر كيم جونج اون شرير، قال تيرنبول إنه شخص اغتال أفرادا من اسرته بشكل روتيني.

وقال تيرنبول "إنها دكتاتورية وحشية وشريرة. إنه يقوم بتجويع شعبه، وهذا نظام صادم وخطير واستفزازي وغير قانوني يهدد السلام والأمن في المنطقة والعالم، ولا يخدم مصالح أحد سوى الحفاظ على ديكتاتورية عائلة واحدة حاكمة لكوريا الشمالية".