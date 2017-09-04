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إنقاذ 36 حالة من الغرق برأس البر في ثالث أيام عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

إنقاذ 36 حالة من الغرق برأس البر في ثالث أيام عيد الأضحى

03:28 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

إنقاذ 36 حالة من الغرق برأس البر في ثالث أيام عيد الأضحى

احتفالات راس البر

دمياط – محمد إبراهيم:

قال محسن عزيز، رئيس مدينة رأس البر، إن الموسم الصيفي مستمر عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية توفر خدماتها لرواد المدينة على مدار اليوم بعد توافد الآلاف من المواطنين عليها في ثالث أيام العيد.

وأوضح عزيز، في تصريح صحفي، أنه جرى إنقاذ 36 حالة من الغرق فضلا عن تسليم عدد 235 طفلا تائهين إلى ذويهم، وتابع "الجميع يعمل من أول ضوء النهار حتى آخر ضوء لتوفير جميع الخدمات الشاطئية لرواد المدينة".

وأضاف أن شواطئ المدينة جاهزة لاستقبال روادها وجرى تجهيز 100 رجل إنقاذ و6 "لانشات" سريعة وموتوسيكلات مائية بطول الشاطئ، وكذلك الدفع بأربع سيارات إسعاف مجهزة و4 خيام لتجميع الأطفال التائهين بالإضافة للتواجد الأمني.

وأكد رئيس المدينة ضرورة اتباع تعليمات رجال الإنقاذ والامتناع عن نزول البحر في غير ساعات التشغيل حفاظًا على أرواح المصطافين.

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