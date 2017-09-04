سيول تجري مناورات صاروخية ردا على التجربة النووية لكوريا الشمالية

صورة وزعتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في 31 آ

سيول - (أ ف ب):

أطلقت كوريا الجنوبية مساء الأحد مناورات عسكرية بالصواريخ الباليستية ردا على التجربة النووية السادسة التي أجرتها جارتها الشمالية صبيحة اليوم نفسه، كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجوبية "يونهاب".

وقالت يونهاب نقلا عن رئيس الأركان المشتركة إن الجيش الكوري الجنوبي أجرى مناورات بالذخيرة الحية تحاكي هجوما على موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالي، موجها ضربات لأهداف في بحر الشرق.

وأضافت إن "المناورات تأتي ردا على التجربة النووية الكورية الشمالية.. وتضمنت استخدام صواريخ بالستية ومقاتلات إف-15".

وأوضحت الوكالة أن مجال الأهداف التي شملتها المناورات يعادل مجال موقع بونغيي-ري للتجارب النووية في شمال شرق كوريا الشمالية.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد سيول.

وقال ترامب على تويتر "كوريا الجنوبية تدرك، كما قلت لهم، أن سياسة التهدئة مع كوريا الشمالية لن تجدي نفعا. إنهم لا يفهمون سوى شيء واحد".

وتوعدت واشنطن على لسان وزير دفاعها جيم ماتيس بـ"رد عسكري شامل" في حال هددت كوريا الشمالية أراضي الولايات المتحدة أو أي من حلفائها.