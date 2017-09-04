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سيول تجري مناورات صاروخية ردا على التجربة النووية لكوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

سيول تجري مناورات صاروخية ردا على التجربة النووية لكوريا الشمالية

02:39 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

سيول تجري مناورات صاروخية ردا على التجربة النووية لكوريا الشمالية

صورة وزعتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في 31 آ

سيول - (أ ف ب):

أطلقت كوريا الجنوبية مساء الأحد مناورات عسكرية بالصواريخ الباليستية ردا على التجربة النووية السادسة التي أجرتها جارتها الشمالية صبيحة اليوم نفسه، كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجوبية "يونهاب".

وقالت يونهاب نقلا عن رئيس الأركان المشتركة إن الجيش الكوري الجنوبي أجرى مناورات بالذخيرة الحية تحاكي هجوما على موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالي، موجها ضربات لأهداف في بحر الشرق.

وأضافت إن "المناورات تأتي ردا على التجربة النووية الكورية الشمالية.. وتضمنت استخدام صواريخ بالستية ومقاتلات إف-15".

وأوضحت الوكالة أن مجال الأهداف التي شملتها المناورات يعادل مجال موقع بونغيي-ري للتجارب النووية في شمال شرق .

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد الأحد سيول.

وقال ترامب على تويتر "كوريا الجنوبية تدرك، كما قلت لهم، أن سياسة التهدئة مع كوريا الشمالية لن تجدي نفعا. إنهم لا يفهمون سوى شيء واحد".

وتوعدت واشنطن على لسان وزير دفاعها جيم ماتيس بـ"رد عسكري شامل" في حال هددت كوريا الشمالية أراضي الولايات المتحدة أو أي من حلفائها.

هذا المحتوى من

AFP

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