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القوات السورية تقترب من فك الحصار عن مدينة دير الزور

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مصراوي Masrawy

القوات السورية تقترب من فك الحصار عن مدينة دير الزور

01:40 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

القوات السورية تقترب من فك الحصار عن مدينة دير الزور

دمشق - (د ب أ):

اقتربت القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها من فك الحصار عن أحياء مدينة دير الزور شرقي البلاد، والمحاصرة منذ حوالي ثلاثة أعوام.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الأحد إن "القوات الحكومية والقوات الرديفة تتقدم باتجاه المدينة من ثلاث محاور".

وأكد المصدر أن "الطيران الحربي السوري والروسي شن مئات الغارات ضد أهداف تنظيم داعش في محاور الجبهات وكذلك خطوط الإمداد إضافة إلى وجود طائرات مروحية روسية تعمل على التمهيد أمام القوات التي تتقدم باتجاه المدينة".

يشار إلى أن تنظيم داعش فرض حصاراً على ثلاثة أحياء في مدينة دير الزور وهي الجورة والقصور وهرابش منذ بداية عام 2015 ويسيطر التنظيم حاليا على 31 حيا من المدينة وريفها الغربي والشرقي الذي يمتد حتى الحدود السورية العراقية.

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