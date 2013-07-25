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مركز الشهاب: إضراب المعتقلين على خلفية أحداث سيدى جابر عن الطعام

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مركز الشهاب: إضراب المعتقلين على خلفية أحداث سيدى جابر عن الطعام مركز الشهاب: إضراب المعتقلين على خلفية أحداث سيدى جابر عن الطعام

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، دخول المعتقلين على خلفية أحداث سيدى جابر فى إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك منذ صباح اليوم الخميس، اعتراضا منهم على استمرار الإجراءات الاستثنائية والغير قانونية فى التعامل معهم- على حد وصفهم.

وقد امتنع اليوم المعتقلين عن استقبال زيارة أهليهم الخاصة بهم وكذلك عن استلام وجبات الإفطار، وأصروا على رفضهم للإجراءات الاستثنائية، وطالبوا بتحديد اقرب جلسة لنظر صحة الاستئناف الراغبين فى تقديمه، وقد أكدوا جميعا على استمرارهم بالإضراب حتى الإفراج عنهم.

وطالب مركز الشهاب، النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات لحماية حقوق المعتقلين وعدم السماح بالاستمرار بالإجراءات الاستثنائية البغيضة التى تنال من حرية المعتقل.
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