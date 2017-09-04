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كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة أكبر حريق غابات في تاريخ لوس انجليس

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مصراوي Masrawy

كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة أكبر حريق غابات في تاريخ لوس انجليس

01:25 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ لمواجهة أكبر حريق غابات في تاريخ لوس انجليس

لوس انجليس - (د ب أ):

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون، يوم الأحد عن فرض حالة الطوارئ في لوس انجليس، المدينة التي تواجه أكبر حريق غابات في تاريخها.

وتكرس هذه الخطوة موارد الولاية لمكافحة الحريق الذى التهم حوالى 2350 هكتارا شمال وسط لوس انجليس في جبال فيردوجو.

وقالت إدارة الاطفاء إن الحريق أدى إلى إغلاق طريق سريع رئيسي، ولم يتم السيطرة إلا على 10% فقط من الحريق.

ويشارك حوالى 800 عنصر من مركز مكافحة الحرائق في السيطرة على الحريق الذي يتحرك ببطء، حيث حذر المسؤولون من انه قد تزداد شدته إذا ازدادت قوة الرياح وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وتم تنفيذ عمليات إخلاء إلزامية لنحو 700 منزل، ولكن لم يحترق سوى ثلاثة منازل فقط.

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