أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 49 حالة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 49 حالة

01:19 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017

الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 49 حالة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، وفاة 3 بين الحجاج المصريين بالأراضي ، ليرتفع عدد الوفيات إلى 49 حالة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، إلى زيادة الوفيات خلال أيام التشريق نتيجة للإجهاد والمشقة وكبر السن، لافتاً إلى أن معظمهم توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

وأوضح الأنصاري، في بيان، أن المتوفين الـثلاثة هم: إبراهيم إبراهيم أحمد عِوَض، يبلغ من العمر 61 عاما، يتبع حج الداخلية، من محافظة الدقهلية، وإبراهيم إبراهيم طنطاوي مشالي، حج فرادي، من محافظة الدقهلية، وفهمي محمد الشافعي حجازي، يبلغ من العمر 61 عاما، يتبع حج الداخلية، من محافظة القاهرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصحة: ضبط 62 صنفًا دوائيًا مهربًا بصيدليتين بالجيزة في أول أيام العيد

    أخبار

  • الصحة : حملات تفتيش بالمستشفيات في10 محافظات خلال أول وثانى أيام العيد

    أخبار

  • الصحة: ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 46 حالة

    أخبار

  • الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 35 حالة

    أخبار

إعلان

08bd22fd82.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة

السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة