الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 49 حالة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، وفاة 3 بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 49 حالة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، إلى زيادة الوفيات خلال أيام التشريق نتيجة للإجهاد والمشقة وكبر السن، لافتاً إلى أن معظمهم توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

وأوضح الأنصاري، في بيان، أن المتوفين الـثلاثة هم: إبراهيم إبراهيم أحمد عِوَض، يبلغ من العمر 61 عاما، يتبع حج الداخلية، من محافظة الدقهلية، وإبراهيم إبراهيم طنطاوي مشالي، حج فرادي، من محافظة الدقهلية، وفهمي محمد الشافعي حجازي، يبلغ من العمر 61 عاما، يتبع حج الداخلية، من محافظة القاهرة.