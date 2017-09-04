العثور على جثة طفلة متغيبة عن منزلها بالبحيرة وعليها آثار تعذيب

البحيرة - أحمد نصرة:

عثر أهالي قرية كنيسة الضهرية، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مساء الأحد، على جثة طفلة متغيبة عن منزلها منذ يومين وعليها آثار خنق وتعذيب بأجزاء متفرقة من جسمها، ومسروق الذهب الخاص بها.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العقيد علاء أبوغزالة مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بالعثور على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات جثة هامدة، وبالانتقال تبين أن الطفلة تدعى "شهد محمد علي مصباح".

عُثر على الجثة داخل غرفة تخزين "تِبن" خاص بالمواشي تابعة لأحد أقارب والدها الذي يعمل سائق "توك توك" وعليها آثار تعذيب ومسروق قرطها الذهبي من أذنها وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.