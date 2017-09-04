المنيا: خروج مصابي حادث تصادم قطار بسيارة نقل من المستشفى

المنيا ــ ريمون الراوي:

قالت مصادر طبية في المنيا، إن المصابين الأربعة في حادث اصطدام قطار بسيارة نقل أمام قرية "قلوصنا" بمركز سمالوط، بينهم وكيل نيابة وفني كهرباء بالسكة الحديد، تعافوا وخرجوا من المستشفي بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت إخطارًا من مستشفي مطاي العام، بوصول كل من، "هاني. م"، 42 سنة فني كهربائي قطارات ومقيم بمحافظة الشرقية، و"أحمد.م" 37 سنة وكيل نيابة إدارية ومقيم بالأقصر، و"أحمد.ع"، 33 سنة مقيم بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، أعمال حرة، و"مرتضى.م م"، 61 سنة بالمعاش، مقيم بمحافظة أسوان، إلى مستشفى مطاي العام.

وكشفت مصادر طبية أن إصابات المصابين، تنوعت ما بين كدمات وجروح جراء اصطدام قطار بسيارة نقل، وتقرر خروجهم بعد تلقي العلاج اللازم وتحسن حالتهم الصحية.

وكان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط، باصطدام القطار رقم 2006 قادم من القاهرة ومتجهة إلى جنوب الصعيد، بسيارة نقل محملة بالرمال رقم 48936 نقل المنيا، أمام مزلقان قرية "قلوصنا" التابعة لدائرة المركز، دون وقوع أي إصابات.

وتسبب الحادث في توقف حركة القطارات في الاتجاهين لحين رفع السيارة المنكوبة.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور سيارة نقل "المزلقان" تعطلت من سائقها وفشل في إصلاح العطل، وتصادف مرور القطار رقم 2006 فترك السائق السيارة وفر هاربًا، فاصطدم بها القطار دون وقوع أي إصابات وتم رفع السيارة، وتقرر التحفظ عليها، وجار فحص التلفيات التي حدثت بمقدمة جرار.