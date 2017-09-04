جامعة القاهرة توقف 4 أساتذة موُقتا لاتهامهم بالمشاركة في مؤتمر للإخوان بألمانيا

كتب - محمد قاسم:

تحقق جامعة القاهرة، في اتهام 4 أساتذة بقسم الكيمياء في كلية العلوم بالمشاركة فى مؤتمر لجماعة الإخوان المسلمين (المصنفة رسميا كجماعة إرهابية) في ألمانيا بعد السفر خارج البلاد دون الحصول على إذن الجامعة.

وقال مصدر مسؤول بالجامعة، إن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة أحال مذكرة قدمها عميد كلية العلوم السيد فهيم إلى إدارة الشؤون القانونية بالجامعة للتصرف والتحقيق مع وقف الأساتذة الأربعة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الأساتذة الذين تضمن اتهامهم هم: " أحمد. ح، أحمد. ف، وإسماعيل. ع، وعمرو. م" أصدرت الجامعة قرارا بوقفهم عن العمل مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات، لافتا إلى أن الواقعة قيد التحقيقات والجامعة لم تتخذ قرارا نهائيا بشأنهم.

وذكر المصدر أن الشؤون القانونية ستكلف أحد أساتذة كلية الحقوق بالجامعة للتحقيق مع الأساتذة فيما نسب إليهم والذي يصدر قراراه، إذا صحت الاتهامات فيتم إحالة الأساتذة إلى مجلس التأديب أما إذا لم تثبت تلك الاتهامات فيتم حفظ التحقيقات.

وأكد المصدر أن الجامعة تتعامل بشفافية مع مثل تلك الوقائع ولا تستر على أحد ولا أحد فوق القانون.