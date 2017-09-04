بعد تأهل بلجيكا.. تعرف على المنتخبات المُتأهلة لمونديال 2018

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حقق المنتخب البلجيكي الفوز على نظيره اليوناني بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثامنة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

سجل للمنتخب البلجيكي فيرتونجين ولكاكو، بينما سجل لليونان خوسيه كارلوس.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بلجيكا لـ22 نقطة بفارق 8 نقاط عن البوسنة أقرب ملاحقيها لتضمن تصدر المجموعة رسميًا، والصعود لكأس العالم 2018 المُقام في روسيا.

ونرصد لكم في التقرير التالي المنتخبات التي تمكنت من حسم التأهل لمونديال روسيا 2018 رسميًا.

بلجيكا «تصفيات أوروبا»

تمكن منتخب بلجيكا بقيادة الإسباني روبيرتو مارتينيز من حسم التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ولعب المنتخب البلجيكي 8 مباريات استطاع الفوز في 7 وتعادل في مباراة وحيده، ليحصد 22 نقطة وهي أعلى النقاط بين المنتخبات في التصفيات الأوروبية، ويتبقى له مبارتين مع "البوسنا والهرسك" والمنتخب القبرصي.

البرازيل «تصفيات أمريكا الجنوبية»

ضمن المنتخب البرازيلي التأهل لكأس العالم 2018، وهي البطولة المفضلة لراقصي السامبا بعد أن تصدر المجموعة برصيد 36 نقطة، وخاض 15 مباراة من أصل 18 لقاءً في المجموعة التي ضمت الأرجنتين وأوروجوي وتشيلي وكولومبيا وبيرو و بارجواي والإكوادور وبوليفيا وفنزويلا.

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وفاز راقصي السامبا في 11 مباراة بينما تعادل في 3، وخسر مباراة وحيدة أمام المنتخب التشيلي بطل الكوبا أمريكا بثنائية نظيفة.

ويتبقى لمنتخب البرازيل 3 مباريات أمام كولمبيا وبوليفيا وتشيلي.

المكسيك «تصفيات أمريكا الشمالية»

ضمن منتخب المكسيك التأهل لنهائيات كاس العالم بروسيا 2018 بعدما حصل على 17 نقطة بعد خوضه 7 لقائات تمكن من الفوز في 5 مباريات وتعادل في مبارتين ويتبقى له 3 مباريات أمام كوستاريكا وترينيداد وتوباجو والهندوراس.

إيران «تصفيات أسيا»

تأهل المنتخب الإيراني رسميًا لنهائيات كأس العالم بعد أن حصد 21 نقطة في 9 لقائات فاز من خلالهم في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، ويتبقى له مباراة واحدة أمام سوريا.

اليابان «تصفيات أسيا»

تمكن منتخب اليابان من التأهل بشكل رسمي لكأس العالم 2018، والمقر إقامته في روسيا.

وحصد المنتخب الياباني 20 نقطة من 9 مباريات فاز منهم في 6 لقاءات وتعادل في 2 وخسر مباراة وحيدة، ويتبقى له لقاء وحيد أمام السعودية.