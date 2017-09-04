مقتل مساعد شرطة برصاص مجهولين في بني سويف

بني سويف ـ أحمد كامل:

قُتل مساعد شرطة بمديرية أمن بني سويف، مساء الأحد، عقب تعرضه لإطلاق نيران من قبل مجهولين، أثناء استقلاله دراجته النارية في طريق عودته على طريق السعادنة حاجر بني سليمان التابع لمركز بني سويف.

تلقى مدير الأمن اللواء جرير مصطفى إخطارًا باستقبال مستشفى بني سويف العام "حسان محمد عبد الغفار" 54 سنة، مساعد شرطة بمركز تدريب قوات الأمن التابع لمديرية أمن بني سويف، مقيم قرية السعادنة بمركز بني سويف، جثة هامدة، إثر تعرضه لإطلاق نيران أثناء قيادته دارجته البخارية بطريق السعادنة حاجر بنى سليمان التابع لمركز بني سويف.

وتبين من المناظرة الأولى لجثة المتوفي تعرضه لثلاث طلقات بمنطقة البطن، وتم إيداعه مشرحة مستشفى بني سويف العام، وتكثف مباحث مركز شرطة بني سويف جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.