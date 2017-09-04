سيارة تصطدم بطائرة كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز بالمطار -(صور)
سيارة تصطدم بطائرة كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز بالمطار -(صور)
12:18 ص الإثنين 04 سبتمبر 2017
كتب - طه عبيد:
قالت مصادر أمنية بالمطار، إن سيارة اصطدمت بطائرة سعودية خاصة داخل مهبط مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، وذلك عقب وصولها من المملكة وعلى متنها الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة ياسمين عبدالعزيز ورجل أعمال بصالة "4" المخصصة للطائرات الخاصة، بعد أدائهمم مناسك الحج.
وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحادث أسفر عن حدوث تلفيات بجناح الطائرة الأيسر، وقام ضابط المهبط بتحرير محضر للسائق وإحالته للنيابة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إلغاء سفر الطيارين وخروجهما من المطار لحين الانتهاء من إصلاح تلفيات الطائرة.
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