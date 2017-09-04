العرب اليوم: الحج بلا أمراض وبائية وداعش يتراجع في سرت

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

أعلنت المملكة العربية السعودية خلو الحج هذا العام من الأمراض الوبائية أو المحجرية، فيما تراجع تنظيم داعش على وقع غارات لسلاح الجو الليبي شرق مدينة سرت، وأعلن فيلق الرحمن المعارض في سوريا قتل 25 عنصرًا من القوات الحكومية في كمين على جبهات حي جوبر شرق العاصمة دمشق.

1 - السعودية تعلن سلامة حج هذا العام وخلوه من الأمراض الوبائية أو المحجرية

الحجاج حول الكعبة المشرفة (أ ف ب)

أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة سـلامة حج هذا العام 1438هـ، وخلوه من الأمراض الوبائية أو المحجرية، مشيرا إلي أن جميع حجاج بيت الله الحرام يتمتعون بصحة وعافية.

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2- داعش يتراجع على وقع غارات لسلاح الجو الليبي شرق سرت

مسيرة لقوات تنظيم داعش في سرت (أرشيفية)

قالت مصادر مطلعة إن تنظيم داعش إنسحب من المناطق التي دخلها بعد منتصف الليلة البارحة شرقي سرت شرقي ليبيا.

وأضافت المصادر،التي لم يتم تسميتها، أن التنظيم انسحب بعد عدة ضربات وجهها سلاح الجو للجيش الليبي التابع لمجلس النواب الليبي المنتخب ، تزامنا مع دخول وحدات الاستطلاع إلى منطقة أم القنديل.

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3- فيلق الرحمن: مقتل العشرات من القوات السورية في كمين بحي جوبر

مقاتلون من فيلق الرحمن (أرشيفية)

أعلن فصيل فيلق الرحمن المعارض قتل 25 عنصراً للقوات السورية الحكومية بكمين، ظهر اليوم الأحد، على جبهات حي جوبر شرق العاصمة دمشق.

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4- طائرات التحالف الدولي تقتل 20 من مسلحي داعش غربي العراق

قصف جوي (أرشيفية)

أعلن مصدر عسكري عراقي، مقتل 20 مسلحا من عناصر تنظيم داعش بقصف نفذته طائرات التحالف الدولي قرب قضاء راوة /320 كيلومترا غرب بغداد/.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "طائرات التحالف الدولي قتلت اليوم 20 مسلحا من عناصر داعش، عندما قصفت رتلا عسكريا تابعا للتنظيم، كان قادما من صحراء القائم القريبة من الحدود مع سورية باتجاه مدينة راوة، فيما لاذ بقية عناصر الرتل بالفرار".

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5- الجيش اليمني يعلن مقتل 70 حوثيا في مواجهات شمال غربي البلاد

مقاتلون من الجيش اليمني (أرشيفية)

أعلنت قوات الجيش اليمني الوطني، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، أن 70 من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، قتلوا خلال الأيام الماضية، في جبهة ميدي بمحافظة حجة المحاذية للحدود السعودية، شمال غربي البلاد.

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