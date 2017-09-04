حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت قنبلة هيدروجينية بنجاح وهو ما لاقى إدانات عالمية واسعة، بينما تابع العالم اليوم المناظرة الوحيدة بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومنافسها مارتن شولتز قبل الانتخابات الألمانية الكقبلة في 14 من الشهر الجاري، كما انطلقت قمة مجموعة "بريكس" التاسعة بمدينة شيامين الصينية.

1 - كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وسط مجموعة من معاونية في صورة للوكالة الكورية

استيقظ العالم اليوم على تجربة نووية جديدة أجرتها كوريا الشمالية قدرت بثمانية أضعاف القنبلة النووية التي رمتها الولايات المتحدة على هيروشيما اليابانية في ختام الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت بيونجيانج صباح الأحد أنها فجرت قنبلة هيدروجينية في تجربتها النووية التي اعتبرت، الأكبر في تجاربها النووية الست، وفقا للزلزال التي تسببت فيه.

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2- تفاصيل مناظرة ميركل وشولتز قبل الانتخابات الألمانية: الاستطلاعات تميل للمستشارة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وجهًا لوجه مع المرشح مارتن شولتز (أرشيفية)

بثت قنوات تلفزيون ألمانية المناظرة التي عقدت بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الحزب المسيحي الديمقراطي ومنافسها مارتن شولتس عن الحزب الإشتراكي الديمقراطي ، فيما نشر أحدث استطلاعات الرأي قبل المناظرة تساءل "من تختار لمنصب المستشارية؟" ، وبلغ التصويت 50% لميركل و26% لشولتس ، بينما امتنع 16% عن التصويت.

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3- انطلاق قمة مجموعة "بريكس" التاسعة بمدينة شيامين الصينية

الرئيس الصيني شي جين بينج (أرشيفية)

انطلقت فعاليات قمة مجموعة "بريكس" التاسعة والتي تستضيفها مدينة شيامين بمقاطعة فوجيان الواقعة جنوب شرقي الصين وتستمر فعالياتها على مدي ثلاثة أيام.

وقد بدأت القمة بكلمة للرئيس الصيني شي جين بينج رحب خلالها بالضيوف، مؤكدا أن العالم يشهد حاليا مجموعة من التحديات الصعبة، مشيرا إلي أن دول البريكس تسعى إلى بذل الجهود على الساحة الدولية لتحقيق العدالة في القضايا العالمية.

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4- القضاء الإيراني يؤكد عقوبة السجن عشرة أعوام بحق ثلاثة أمريكيين

علم إيران (أرشيفية)

أكد القضاء الايراني في الاستئناف عقوبة السجن عشرة اعوام بحق أميركي ومواطنين إيرانيين أمريكيين اثنين ومواطن لبناني بتهمة "التعاون" مع الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن النائب العام في طهران.

ويأتي هذا القرار الذي بثته أيضا وكالة "ميزان أون لاين" التابعة لوزارة العدل في غمرة التوتر بين إيران والولايات المتحدة التي صعدت خطابها حيال طهران منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة.

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5- تظاهر عشرات المتضررين من إعصار هارفي احتجاجا على بطء الإجراءات الحكومية

شارع في هيوستن بعد إعصار هارفي الأحد 27أغسطس 2017 (أ ف ب)

أفادت السلطات الأمنية الأمريكية بتظاهر نحو مائتي شخص من المتضررين نتيجة العاصفة (هارفي) في ولاية تكساس الأمريكية احتجاجا على سوء أوضاعهم المعيشية وبطء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستئناف سبل الحياة الطبيعية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن المتظاهرين وجهوا احتجاجاتهم للسلطات الأمريكية، متسائلين عن المدة التي سيمضونها في الملاجىء بعيدا عن منازلهم.

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