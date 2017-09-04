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بالصور.. جولة تفقدية لمدير أمن الإسماعيلية بطريق البلاجات والغابة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. جولة تفقدية لمدير أمن الإسماعيلية بطريق البلاجات والغابة

11:42 م الأحد 03 سبتمبر 2017

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الإسماعيلية - إنجي هيبة: 

أجرى مدير أمن الإسماعيلية، اللواء محمد علي، جولة تفقدية مساء الأحد بطريق البلاجات السياحي، رافقه خلالها لفيف من القيادات الأمنية، وذلك للاطمئنان على الحالة الأمنية خلال ثالث أيام عيد الأضحى.

وخلال الجولة، التقى مدير الأمن الأهالي، وأكد لهم على توجيهات وزير الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي الفعال لتنفيذ القانون والتواصل مع المواطنين وضبط كل مظاهر الإخلال بالأمن العام، والعمل على بث روح الأمن والطمأنينه فى نفوس المواطنين.

وفي السياق، تفقد مدير الأمن الحالة الأمنية بشارع الغابة، واستمع لللمواطنين وتبادل معهم التهنئة بعيد الأضحى، ولاقى ذلك استحسان المارة.

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