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فرنسا تتعثر أمام لوكسمبرج في تصفيات المونديال

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فرنسا تتعثر أمام لوكسمبرج في تصفيات المونديال فرنسا تتعثر أمام لوكسمبرج في تصفيات المونديال

التحرير

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تعادل الفرنسي سلبيا مع ضيفه لوكسمبورج في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة 2018 المقرر اقامتها في .

وسيطر المنتخب الفرنسي على المباراة وأهدر لاعبوه العديد من الهجمات، لكنهم فشلوا في إحراز أي أهداف في مرمى لوكسمبرج 

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بهذه النتيجة تصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الأولى برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن السويد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما توقف رصيد  لوكسمبرج عند 5 نقاط يحتل بهم المركز قبل الأخير بالمجموعة.

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التحرير

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