فرنسا تتعثر أمام لوكسمبرج في تصفيات المونديال

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تعادل المنتخب الفرنسي سلبيا مع ضيفه لوكسمبورج في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 المقرر اقامتها في روسيا.

وسيطر المنتخب الفرنسي على المباراة وأهدر لاعبوه العديد من الهجمات، لكنهم فشلوا في إحراز أي أهداف في مرمى لوكسمبرج

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بهذه النتيجة تصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الأولى برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن السويد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بينما توقف رصيد لوكسمبرج عند 5 نقاط يحتل بهم المركز قبل الأخير بالمجموعة.