بهدف نظيف.. البرتغال يخطف فوز صعب على المجر بتصفيات روسيا 2018

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حقق المنتخب البرتغالي فوزًا صعبًا على المجر بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب جروباما أرينا، ضمن منافسات الجولة الثامنة بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وجاءت أحداث الشوط الأول متواضعة من كلا الفريقين من حيث الأداء، حيث تمركز لاعبو الفريقين فى وسط الملعب ولم يهدد أحدهم المرمى إلا فى مناسبات قليلة، أبرزها تسديدة رونالدو من ضربة حرة.

وعند بداية الشوط الثانى نجح اللاعب أندريه سيلفا من إحراز الهدف الأول لمنتخب البرتغال، ليخطف رونالدو ورفاقه فوز صعب من المجر.

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وبتلك النتيجة يرتفع رصيد البرتغال إلى النقطة الـ الـ21 بالمركز الثانى خلف المتصدر سويسرا والذى يحل بالمركز الأول بـ24، بينما يحل المجر بالمركز الثالث خلف البرتغال بـ11 نقطة.

وفى الجولة ذاتها فاز منتخب سويسرا على نظيره لاتفيا بثلاثية نظيفة ليتربع على صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد لاتفيا عند النقطة الـ3 بالمركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة.