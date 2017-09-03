10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قليلون من زعماء العالم هم من لم يعلقوا على إجراء كوريا الشمالية لتجربة نووية جديدة، فقال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن أي تهديد لبلاده سيواجه برد عسكري ضخم، فيما قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إن التهديد الكوري الشمالية وصل إلى مرحلة جديدة، في حين قال رئيس كوريا الجنوبية "مون جاي-ان" إن التجربة ستزيد من عزلة بيونج يانج. كما صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن الإسلام "المتوافق مع الدستور" جزء من ألمانيا.

1 – ماتيس: أي تهديد من كوريا الشمالية سيواجه برد عسكري ضخم

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس (أرشيفية)

حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، من أن أي تهديد للولايات المتحدة الأمريكية أو الأراضي التابعة لها مثل جزيرة جويام، من جانب كوريا الشمالية سيواجه برد عسكري ضخم.

وقال ماتيس في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع بمجموعة صغيرة من المسئولين عن ملف الأمن القومي بالولايات المتحدة، وذلك بعد التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية.

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2- ترامب: نبحث وقف كل أشكال التجارة مع شركاء كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ينظر في فرض عقوبات على الدول التي تتعامل مع كوريا الشمالية، بعد أن أجرى النظام في بيونج يانج تجربة نووية أخرى.

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3- آبي: التهديد الكوري الشمالية وصل إلى مرحلة جديدة

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (أرشيفية)

انتقد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية، قائلا إن "برامج التطوير النووي والصاروخي تشكل مستوى جديد من التهديد الخطير والفوري... وتقوض بشدة سلام وأمن المنطقة".

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4- موجريني: التجربة النووية الكورية الشمالية "استفزاز كبير"

المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني (أرشيفية)

تقول المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،فيدريكا موجيريني، إن التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية تمثل "استفزازا كبيرا" و"تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي".

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5- رئيس كوريا الجنوبية: التجربة النووية ستزيد من عزلة بيونج يانج

رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان (أرشيفية)

أعرب رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان عن غضبه وأسفه للتجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية اليوم الأحد، واصفا إياها بالخطأ السخيف الذي سيؤدي فقط إلى مزيد من العزلة لجارتها الشمالية.

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6- زيجمار جابريل: بينج يانج تتعمد تأجيج الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل (أرشيفية)

اتهم وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، النظام الشيوعي في كوريا الشمالية، بعد تجربتها النووية الأخيرة، بتعمد تأجيج الوضع المتوتر بطبيعته في شبه الجزيرة الكورية.

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7- ميركل: الإسلام المتوافق مع الدستور جزء من ألمانيا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن الإسلام يعتبر بالنسبة لها جزءا من ألمانيا "لكنه الإسلام المتوافق مع الدستور".

جاء ذلك خلال المناظرة الوحيدة التي تجمع بين ميركل ومارتن شولتس منافسها على منصب المستشار في الانتخابات المقبلة.

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8- شولتز: سألغي مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي مع تركيا

زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني مارتن شولتز (أرشيفية)

قال مارتن شولتز، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في مناظرة مع منافسته على منصب المستشارية انجيلا ميركل، أنه حال فوزه منصب المستشار في ألمانيا ، فإنه سوف يلغي المفاوضات الخاصة بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

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9- زاخاروفا: أمريكا سعت لتفتيش منشآت ‏دبلوماسية روسية بحثًا عن متفجرات

المتحدثة باسم وزارة الخارجية ‏الروسية ماريا زاخاروفا (أرشيفية)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ‏الروسية ماريا زاخاروفا، إن وكالات الاستخبارات الأمريكية سعت لتفتيش منشآت ‏دبلوماسية روسية بحثًا عن متفجرات.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن زاخاروفا قولها: "هل ‏تعلمون ماذا كانوا يبحثون عنه.. لن تصدقوا.. لقد كانوا يبحثون عن متفجرات".. وسخرت زاخاروفا من تصور الأمريكيين لإمكانية حمل الدبلوماسيين الروس مواد متفجرة في حقائبهم ‏الأنيقة.

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10- عريقات: إسرائيل بدأت بضم المناطق الفلسطينية لسيادتها

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات (أرشيفية)

صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بأن إسرائيل بدأت بضم المناطق الفلسطينية إلى سيادتها بقرارها تشكيل "مجلس إدارة شؤون المستوطنين" في الخليل جنوب الضفة الغربية.

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