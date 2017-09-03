مصدر أمني: لم نرصد أي حالة تحرش جسدي خلال احتفالات العيد

كتب - علاء عمران:

‏قال مصدر أمني مسؤول، إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تواصل جهودها في تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك من خلال تواجد مكثف لرجال الشرطة، للتصدي لأي محاولة إفساد فرحة المصريين على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن كل القيادات الإشرافية متواجدة مع الخدمات الأمنية ميدانيًا في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

وأوضح المصدر أن الأجهزة المعنية اتخذت التدابير اللازمة للتأمين المسطح المائي لنهر النيل ومرفق السكك الحديدية، والميادين والشوارع الرئيسية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع شتى المواقف لضمان سلامة المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن هناك تواجد مكثف لسيارات الإغاثة على كل الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات على كل الطرق والمحاور، منوهًا إلى أنه لم يتم رصد أي حالة تحرش جسدي خلال أيام العيد. ‏​