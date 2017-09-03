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بالأسماء.. النوبيون الملقى القبض عليهم في مسيرة أسوان

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. النوبيون الملقى القبض عليهم في مسيرة أسوان

11:29 م الأحد 03 سبتمبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

حصل مصراوي على أسماء النوبيين المقبوض عليهم، ضمن مسيرة "يوم التجمع النوبي" على كورنيش النيل بمدينة أسوان، والتي طالبت ببعض "الحقوق النوبية"، إذ بلغ عدد النوبيين المقبوض عليهم 24 شخصًا.

ضمت قائمة المقبوض عليهم: رئيس الاتحاد النوبي السابق محمد عزمي، والمحامي منير بشير رئيس الجمعية المصرية للمحامين، وميسرة عبدون، وجمال سرور من القيادات النوبية، إلى جانب عدد من الشباب النوبي، أبرزهم: حمزة محمد, ومصطفى كامل, ومحمد بهلول عثمان, وعمار البرنس, وطارق جمال, ومحمد يوسف, وصفوت جاويش, ويحيى تومبيل, وزكري كرار, وحمدي عوض, وصالح عبد اللطيف, وأحمد محمد عبد الماجد, وعبد القادر حربي, وزكريا هيصة.

وأعلن العميد محمود عوض، مدير المباحث الجنائية بأسوان، إلقاء القبض اليوم الأحد على 24 نوبيًا شاركوا في مسيرة حملت اسم "يوم التجمع النوبي"، مضيفًا أن قرار ضبطهم جاء لعدم اتباعهم الخطوات القانونية في تنظيم المسيرات باستخراج التصريح الأمني، ولقطعهم طريق كورنيش النيل، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية.

وتصدت أجهزة الأمن لمسيرة نظمها عدد من النشطاء النوبيين، كانت قادمة من ميدان الجزيرة شمال مدينة أسوان، في إطار الدعوات التي أطلقت تحت شعار "يوم التجمع النوبي".​

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مصراوي Masrawy

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