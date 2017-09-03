قطار يصطدم بسيارة نقل في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

اصطدم قطار بسيارة نقل محملة بالرمال أمام مزلقان قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، وذلك دون قوع إصابات، فيما تعطلت حركة القطارات في الاتجاهين، وتم تسييرها بعد رفع السيارة من أعلى القضبان.

تلقى مدير الأمن اللواء ممدوح عبد المنصف إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط باصطدام القطار رقم 2006 مميز، قادم من القاهرة في اتجاه جنوب الصعيد، بسيارة نقل محملة بالرمال رقم (48936 نقل المنيا)، أمام مزلقان قرية قلوصنا التابعة لدائرة المركز، دون وقوع أي إصابات، وتسبب ذلك في توقف حركة القطارات في الاتجاهين.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور سيارة نقل المزلقان تعطلت من سائقها وفشل في إصلاح العطل، وتصادف ذلك مع مرور القطار فهرع السائق من السيارة قبل لحظات من اصطدام القطار بها.

رُفعت أثار الحادث، وتقرر التحفظ على السيارة، وجاري فحص التلفيات التي حدثت بمقدمة جرار القطار، وحرر المحضر اللازم.​