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«صحة إسكندرية»: توفير 92 ألف قناع واقي لاستقبال الحُجاج

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«صحة إسكندرية»: توفير 92 ألف قناع واقي لاستقبال الحُجاج «صحة إسكندرية»: توفير 92 ألف قناع واقي لاستقبال الحُجاج

التحرير

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قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن إدارة الحجر الصحي بمطار برج العرب قد بدأت اليوم الأحد، استقبال الحجاج القادمين من الأراضي المقدسة بعد الانتهاء من شعائر فريضة الحج، حيث يتم توقيع الكشف الطبي على جميع الحجاج لدى عودتهم من الأراضي المقدسة، تحسبًا لإصابة أحدهم بالأمراض المعدية، كما يتم متابعتهم لمدة 6 أيام بعد الوصول .

وأوضح الدكتور إبراهيم أبوسليمان، مدير إدارة الحجر الصحي بمديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، أنه سبق وتم توزيع ما يزيد عن 92 ألف قناع تنفس واقي (ماسك)، و10 آلاف مطوية تحتوى على الإرشادات الصحية على حجاج القرعة والسياحة الذين غادروا البلاد من مطار برج العرب وعددهم 4119 حاجًا في الفترة من الجمعة 11 أغسطس وحتى السبت 19 أغسطس على 16 رحلة طيران.

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وأضاف أبو سليمان، أن عشرة من الأطباء والتمريض يعملون على استقبال الحجاج والكشف عليهم في النوباتجية الواحدة، ويتم تغييرهم كل 12 ساعة، كما بدأ عمل مركز معلومات الحجر الصحي للمرة الأولي بمطار برج العرب لتسجيل معلومات الحجاج العائدين على مدى 24 ساعة يوميًا.

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التحرير

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