2050 زائرًا لحديقة النباتات بأسوان خلال ثالث أيام العيد (صور)
2050 زائرًا لحديقة النباتات بأسوان خلال ثالث أيام العيد (صور)
11:18 م الأحد 03 سبتمبر 2017
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أمن أسوان يلقي القبض على مشاركين بمسيرة نوبية (صور)
أسوان - إيهاب عمران:
قال الدكتور رمضان محمد، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، إن عدد زوار حديقة النباتات خلال اليوم الثالث لعيد الأضحى بلغ ألفين و50 زائرًا، بينهم 50 سائحًا أجنبيًا.
وأضاف مدير عام الحديقة النباتية أن الإقبال على الحديقة خلال اليوم الأول كان ضعيفًا جدًا بسبب عدم خروج معظم الأسر لقيامهم بأعمال ذبح الأضاحي، بينما شهد اليوم الثاني زيادة في عدد الزائرين الذين بلغوا ألفًا و825 مصريًا وأجنبيًا، واليوم الأحد وصل عدد زائري الحديقة إلى 2050 زائرًا.
وأكد مدير عام الحديقة النباتية أن الحديقة تعد من أشهر المواقع التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين خلال الأعياد والمناسبات القومية، لطبيعتها الخلابة وما تضم من أندر أنواع النباتات على مستوى العالم.
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