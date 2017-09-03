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ألمانيا تنفذ أكبر عملية إجلاء في تاريخها لتفكيك قنبلة تزن 1.4 طن

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مصراوي Masrawy

ألمانيا تنفذ أكبر عملية إجلاء في تاريخها لتفكيك قنبلة تزن 1.4 طن

11:16 م الأحد 03 سبتمبر 2017

ألمانيا تنفذ أكبر عملية إجلاء في تاريخها لتفكيك قنبلة تزن 1.4 طن

برلين - (أ ش أ)

نجح خبراء المفرقعات في ألمانيا ، اليوم الأحد ، في تفكيك قنبلة ضخمة يبلغ وزنها 4.1 طنا ، وذلك بعد العثور عليها في مبنى تحت الإنشاء في مدينة فرانكفورت - مركز المال في ألمانيا.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن السلطات الألمانية نفذت أكبر عملية إجلاء في تاريخها شملت نحو 60 ألف شخص من سكان فرانكفورت ، بعد أن عثر عمال الإنشاء على القنبلة البريطانية الصنع التي تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية في موقع للبناء.

وأشار الراديو إلى أن عملية الإجلاء شملت نزلاء المستشفيات ومراكز العناية المركزة وكبار المسنين ودار الأوبرا في المدينة ، فضلا عن البنك المركزي الذي تودع فيه احتياطيات ألمانيا من الذهب.​

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Asha

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