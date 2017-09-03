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السيطرة على حريق التهم زراعات 5 أفدنة و150 نخلة بالأقصر

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق التهم زراعات 5 أفدنة و150 نخلة بالأقصر

10:51 م الأحد 03 سبتمبر 2017

السيطرة على حريق التهم زراعات 5 أفدنة و150 نخلة بالأقصر

ارشيفية

الأقصر - محمد محروس:

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الأقصر على حريق التهم 5 أفدنة مزروعة بمحاصيل متنوعة، و150 شجرة نخيل، اليوم الأحد، بالقرب من مدينة البياضية جنوب المحافظة.

تلقى مدير أمن الأقصر، اللواء مصطفى صلاح الدين، إخطارًا من العميد خالد الصعيدي، وكيل إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغ بنشوب حريق في مزرعة خاصة بأحد الأهالي بقرية البغدادي التابعة لمدينة البياضية.

انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

وقال محمد سليمان، رئيس مدينة البياضية، إنه تبين من المعاينة المبدئية احتراق زراعات على مساحة 5 أفدنة و9 قراريط، فضلاً عن 150 نخلة.​

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